In Magdeburg interessieren sich nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) aktuell vor allem Bestandskunden für das neue Ticket. In den ersten beiden Wochen nach dem Verkauftsstart Anfang April habe es bereits mehr als 6.000 Bestellungen gegeben. Davon seien 770 Neukunden.

Das Ticket gilt ähnlich wie das 9 Euro Ticket aus dem vergangenen Sommer deutschlandweit in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Zügen und Verkehrsmitteln des Nahverkehrs in der 2. Klasse. Es ist nicht gültig für Fernverkehrszüge (ICE, IC) und Fernbusse. Das Deutschlandticket wird digital angeboten, also per Smartphone-App. Es soll aber auch eine Chipkarte geben - und zunächst zudem in ausgedruckter Form akzeptiert werden. Allerdings gibt es einige Verkehrsverbünde in Mitteldeutschland, die das Deutschlandticket nur als Handyticket anbieten. Ein Problem für Menschen, die kein Smartphone haben oder ihre Konto-Daten dort nicht eingeben wollen. Auf jeden Fall muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das aber monatlich kündbar sein soll. Unterschiedliche Länderregelungen gibt es bei der Fahrrad- und Hundemitnahme. Reisende sollten sich vorab dazu informieren.