MDRfragt-Teilnehmer Ralf (51) aus dem Salzlandkreis kennt das Problem: "Es fehlen Verbindungen zum Arzt, ins Krankenhaus, zur nächsten Stadt, aber auch am Abend zu Kultureinrichtungen und zurück. Wenn Ferien sind, ist der ÖPNV quasi nicht mehr da, da nur Schulbusse in vielen Orten geplant sind. Das ist nicht verlässlich und alltagstauglich."

In Sachsen-Anhalt sind der Landkreis Börde und der Salzlandkreis am schlechtesten angebunden. In jeweils sieben Gemeinden der Kreise fährt wochentags nach 20 Uhr kein Bus mehr. Ein Beispiel: In der Gemeinde Bördeaue (Salzlandkreis) fährt der letzte Bus im Gemeindegebiet werktags um kurz vor 18 Uhr im Ortsteil Tarthun, am Wochenende ist kurz nach 18 Uhr ein Rufbus die letzte mögliche Verbindung.