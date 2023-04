Das neue Ticket lege den Finger allerdings noch in eine andere Wunde, sagt die Forscherin. Erfreuen an dem überall gültigen Ticket könnten sich vor allem jene Menschen, die tatsächlich an den Nahverkehr angeschlossen seien. Doch für viele Menschen im ländlichen Raum gebe es kaum Verbindungen mit Bus und Bahn. Es fehle weiter, so moniert Hille, ein übergreifender Kompromiss in der Politik, großflächig in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren.