In Berlin findet die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus wie geplant am 12. Februar statt. In einem Eilverfahren lehnte das Bundesverfassungsgericht es ab, kurzfristig noch eine Verschiebung anzuordnen. Die genaue Prüfung, ob die komplette Wiederholung der Wahl verfassungsgemäß ist, steht allerdings noch aus. Sie wird erst im Nachhinein erfolgen.