Landtagswahlen Die nationale Medienschau zum Wahlausgang in Sachsen und Thüringen

01. September 2024, 23:13 Uhr

Nun liegen sie also vor, die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen. Die AfD ist in Thüringen zum ersten Mal stärkste Partei geworden, in Sachsen hat die CDU knapp das Rennen gemacht. Mit dem BSW ist eine Art Königsmacher in der politischen Arena aufgetaucht. Die spannende Frage ist nun, wer in den beiden Bundesländern künftig mit wem regiert. Eines steht schon mal fest: Es könnte kompliziert werden.