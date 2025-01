Wasseratlas 2025 Mehr als die Hälfte deutscher Gewässer in schlechtem Zustand

Die Oberflächengewässer in Deutschland weisen einer Studie zufolge überwiegend keine gute Qualität auf. Wie die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) bei der Vorstellung ihres Wasseratlas 2025 mitteilten, befinden sich 52,7 Prozent der Seen, Flüsse und Bäche in Deutschland in einem schlechten oder sehr schlechten ökologischen Zustand. Lediglich neun Prozent können nach den Kriterien der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit gut bewertet werden. Schlechter schnitten im EU-weiten Vergleich nur Kroatien und Luxemburg ab.