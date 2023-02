Der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann sagte MDR AKTUELL, er halte eine Wehrpflicht zwar gerade in der aktuellen Weltlage grundsätzlich für sinnvoll. Es sei aber illusorisch, eine Wehrpflicht von heute auf morgen umzusetzen. Da brauche es schon sieben, acht Jahre Vorlauf.

FDP-Politiker Marcus Faber Bildrechte: dpa

Der Stendaler FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber erklärte, neben Unterkunft, Uniform und Ausrüstung für Wehrpflichtige fehle es auch an Ausbildern. Diese hätten inzwischen andere Aufgaben. Die Bundeswehr habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Es sei nicht mehr Masse gefragt, sondern hochspezialisierte Personen würden gebraucht, insbesondere in der Luftwaffe und im Bereich Cyber-Aufklärung und Sicherheit.