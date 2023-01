Der SPD-Politiker Boris Pistorius hat im Bundestag seinen Amtseid als neuer Bundesverteidigungsminister abgelegt. Auf die gängige Formel "so wahr mir Gott helfe" verzichtete er dabei. Zuvor hatte der frühere Innenminister von Niedersachsen aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten. Der Bundespräsident entließ gleichzeitig Pistorius' Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD), die nach anhaltender Kritik an ihrer Amtsführung am Montag ihren Rücktritt erklärt hatte.