Polizeibeamte in Jena am Mittwoch. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Nach einem Angriff auf Neonazis in Budapest geht die Polizei in Thüringen und Sachsen gegen mutmaßliche Linksextremisten vor. In Jena durchsuchen zahlreiche Beamte nach Informationen von MDR THÜRINGEN seit Mittwochmorgen fünf Wohnungen, in Leipzig drei.

Um den 11. Februar hatte in Budapest ein europaweites Neonazi-Festival stattgefunden, zu dem Tausende Rechtsextremisten gekommen waren. Dabei griff eine Gruppe von acht bis zehn mutmaßlichen Linksextremisten vermeintliche oder tatsächliche Teilnehmer an. Nach dem Übergriff veröffentlichte die ungarische Polizei eine Fahndung nach einer Frau aus Weimar, die in Jena lebt, und zwei 20-jährigen Männern aus Leipzig. Durchsucht wurde am Mittwoch in Jena unter anderem die Wohnung der Frau aus Weimar.