Angriffe in Budapest Ungarische Polizei fahndet nach Frau aus Weimar

Bei einem Neonazi-Treffen in Budapest wurden mehrere Menschen durch einen Angriff mutmaßlicher Linksextremer verletzt. Die Polizei in Ungarn fahndet auch nach einer Weimarerin. Die CDU-Fraktion will Verbindungen zu Angriffen in Thüringen prüfen.