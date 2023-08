Arrow 3 USA: Deutschland darf Raketenabwehrsystem von Israel kaufen

Nach dem Einverständnis der USA kann Israel sein Raketenabwehrsystem Arrow 3 an Deutschland verkaufen. Das Verteidigungsministerium sprach vom größten Rüstungsdeal in der israelischen Geschichte. Der Kauf soll aus dem Bundeswehr-Sondervermögen finanziert werden. Das neue Abwehrsystem wird ab 2025 unter anderem auf dem Fliegerhorst Holzdorf an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg stationiert.