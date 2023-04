Ukraine-News Deutsches Patriot-Luftabwehrsystem an Ukraine geliefert

Selenskyj bei einem Besuch in Awdijiwka Bildrechte: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die umkämpfte Stadt Awdijiwka an der Front im Osten der Ukraine besucht. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, traf der Staatschef Soldaten an "vorgerückten Stellungen" in der Stadt nahe der von russischen Truppen besetzten Stadt Donezk und wünschte ihnen ein frohes Osterfest. Zudem verlieh Selenskyj Orden an Soldaten. "Ich habe heute die Ehre, hier zu sein, Euch für den Dienst zu danken, dafür, dass ihr unser Land verteidigt, die Ukraine, unsere Familien", sagte der Präsident in einem am Dienstag veröffentlichten Video.