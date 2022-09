Bundeswehr profitiert bislang kaum von Sondervermögen

Es sollte eine Zeitenwende sein: Im Februar kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz zusätzliche Investitionen in die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro an. Doch von dem Geld kommt bislang kaum etwas bei der Truppe an. So sind für dieses Jahr lediglich Ausgaben von 90 Millionen Euro vorgesehen, wobei die Hälfte in die Beschaffung von Bekleidung und persönlicher Ausrüstung investiert werden soll.