Wie die BAIUD-Sprecherin dem MDR weiter sagte, untersucht die Bundeswehr derzeit auch in Sachsen eine und in Sachsen-Anhalt vier sogenannte Verdachtsflächen auf PFC-Verunreinigung. Dabei handelt es sich um Areale auf den Truppenübungsplätzen Oberlausitz in Sachsen sowie Klietz, Altmark und Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Außerdem gebe es eine Verdachtsfläche auf einem ehemaligen Kasernengelände in Sachsen-Anhalt. Die Untersuchungen zu diesen Flächen in den beiden Bundesländern dauerten noch an, Ergebnisse lägen noch nicht vor.