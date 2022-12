Vier Ambulanzflugzeuge haben am Mittwoch kranke ukrainische Waisenkinder nach Erfurt gebracht. Elf Kinder seien am Abend auf dem Flughafen Erfurt-Weimar gelandet, teilte eine Sprecherin vom Bundesverband Kinderhospiz mit.

Elf Kinder aus der Region Dnipro in der Ukraine sind am Mittwochabend auf dem Flughafen Erfurt-Weimar gelandet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Von dort aus wurden sieben Kinder mit Krankenwagen nach Gotha gefahren. Vier Kinder kamen nach Chemnitz in Sachsen, wo sie in einer Kinderintensivpflege untergebracht werden. In Gegen 4 Uhr sei die Hilfsaktion abgeschlossen gewesen, sagte Sabine Kraft.

Kinder waren vollkommen unterversorgt

Die Kinder kommen aus der Region Dnipro, die immer wieder bombardiert wird. Die Mädchen und Jungen seien aufgrund der Situation dort völlig unterversorgt. Die Vier- bis 16-Jährigen seien größtenteils bettlägerig und könnten nicht sitzen.

Die kranken Kinder aus der Ukraine wurden vom Flughafen Erfurt-Weimar in Krankenwagen nach Gotha und Chemnitz gebracht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit einem Spezialzug zur polnischen Grenze gebracht

Die Kinder wurden nach Angaben des Verbandes von ukrainischen Soldaten mit einem Spezialzug an die polnische Grenze gebracht, dann von einer Organisation in Rettungswagen zu einem Flughafen in Polen gefahren und von dort dann ausgeflogen worden. Finanziert wird das durch Spenden und das Bundesgesundheitsministerium.