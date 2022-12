Umzug aus Moskau und Studienbeginn in einem neuen Land - Ilia P. ist 22 Jahre alt und hat im Oktober dieses Jahres sein Master-Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar begonnen. Diese Entscheidung traf er nicht aufgrund des russischen Angriffes auf die Ukraine. In seiner Heimatstadt werde versucht, die Normalität zu bewahren, indem die Menschen in der Großstadt von der Realität des Krieges abgeschirmt werden. Ängste bezüglich eines aufkommenden "Russenhasses" und der Situation in Russland begleiten ihn trotzdem.

An die Anfangszeit des Krieges im Frühjahr kann sich Ilia noch sehr gut erinnern. Bildrechte: MDR/Jil Englert

Ilia kann sich noch genau an den 24. Februar 2022 erinnern - den ersten Tag des Krieges. Als er an diesem Tag in die U-Bahn stieg, hatte er die Nachrichten schon gehört. Er schaute sich um und versuchte, die Gefühle der Menschen von ihren Gesichtern abzulesen. Ilia konnte erkennen, dass die Menschen anders aussahen als noch am Tag zuvor. "Ihre Gesichter waren kalt", erinnert er sich. Alle saßen stumm auf ihren Plätzen. Keiner sah auf sein Handy oder sagte etwas.

Es war das Beste, die Heimat und die Regierung für mich innerlich voneinander zu trennen. Ilia P. | Student

Die erste Zeit danach war für ihn beängstigend. Er musste lernen, mit der neuen Realität umzugehen. "Es ist schwer zu verstehen, dass dein Land, was du liebst, einen Krieg angefangen hat," erklärt Ilia. Ihn - wie auch Menschen in seinem Umfeld - plagten Schuldgefühle. "Es war das Beste, die Heimat und die Regierung für mich innerlich voneinander zu trennen."