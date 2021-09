Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte am Vormittag um kurz nach 11 Uhr seine Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Laschet kam mit seiner Ehefrau Susanne zu dem Wahllokal in einer städtischen katholischen Grundschule. Zuvor hatte bereits SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Stimme in einem Potsdamer Wahllokal abgegeben. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wollte am Mittag ebenfalls in Potsdam wählen gehen.