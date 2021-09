Aber Meier gibt auch zu bedenken, dass die Linkspartei in den Umfragen um die fünf Prozent liegt. Es kann also sein, dass die Partei den Einzug in den Bundestag verpasst und sich die Frage nach Rot-Rot-Grün gar nicht stellt. Der sächsische SPD-Generalsekretär Henning Homann will dagegen vor allem eins verhindern – eine neue Regierung mit Unionsbeteiligung: "Dutzende von CDU- und CSU-Abgeordnete haben mit Maskendeals bewiesen, dass sie moralisch nicht dazu in der Lage sind, dieses Land zu führen. Von daher: Wir wollen dieses Land führen mit Olaf Scholz als Kanzler und die CDU muss in die Opposition."