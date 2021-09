U18-Wahl So würden Kinder und Jugendliche in Sachsen wählen

Bei der U18-Wahl von Kindern und Jugendlichen für den Bundestag liegt die AfD in Sachsen vorn. Wie aus dem am Montag veröffentlichten vorläufigen Ergebnis der U18-Wahl hervorgeht, kommt die Partei auf 16,72 Prozent der Stimmen. Knapp danach folgen die Grünen mit 15,63 Prozent. SPD (12,91 Prozent) und FDP (12,86 Prozent) liegen den Angaben zufolge fast gleichauf. Für die CDU stimmten 10,69 Prozent der Teilnehmenden, sie landet damit auf Rang fünf vor der Linken mit 9,82 Prozent und der Tierschutzpartei mit 7,22 Prozent.

Auffallend ist, dass das Ergebnis der U18-Wahl in Mitteldeutschland deutlich vom bundesweiten Ergebnis abweicht. Auch in Thüringen stimmten die Kinder- und Jugendlichen mehrheitlich für die AfD, in Sachsen-Anhalt gewann die SPD. Deutschlandweit hingegen liegen die Grünen auf Platz eins - vor SPD und CDU. Die U18-Wahl in Sachsen zeigt auch: Es gibt ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Auf dem Land wählen die Kinder und Jugendlichen eher konservativ bis rechts, in der Stadt stimmen sie meist für die Grünen oder die SPD.