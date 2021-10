Das schwedische Vorbild In den Wahlprogrammen liest man beim Thema Rente immer die Referenz "nach schwedischem Vorbild". Das Rentenmodell in Schweden ruht auf mehreren Säulen. Es beinhaltet es eine staatliche Grundrente, die durch eine private Altersvorsorge sowie eine Betriebsrente ergänzt wird.



Zudem müssen die Schweden 2,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens in Vorsorgefonds abführen. Die Fondsprodukte investieren zu hohen Anteilen in die globalen Aktienmärkte. Unter anderem gibt es auch einen staatlichen Fonds, in den die Schweden einzahlen können. Dieser hat extrem niedrige Kosten und schaffte in den vergangenen zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 14 Prozent.