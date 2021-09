Der ehemalige Biathlet Frank Ullrich zieht für die SPD in den Deutschen Bundestag ein. Er gewann den hart umkämpften Südthüringer Wahlkreis 196 mit der Stadt Suhl und den Kreisen Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und Sonneberg mit 33,6 Prozent der Stimmen.

Ullrich war erst im Frühjahr 2021 in die SPD eingetreten. Er war bereits 2019 zur Thüringer Landtagswahl, damals noch als Parteiloser, für die Sozialdemokraten angetreten, unterlag aber gegen den AfD-Konkurrenten Rene Aust.

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen verpasste den Einzug in den Bundestag. Er landete weit abgeschlagen mit 22,3 Prozent auf dem zweiten Platz. Zunächst hatte es sogar so ausgesehen, als müsse sich Maaßen mit Platz drei zufriedengeben. Später zog er aber noch am zunächst zweitplatzierten AfD-Bewerber Jürgen Treutler vorbei. Treutler holte 21,2 Prozent.