SPD-Kandidat Holger Becker hat den Wahlkreis 191 (Jena, Sömmerda und Weimarer Land I) gewonnen und zieht damit in den Deutschen Bundestag ein. Der Sozialdemokrat konnte in einem Wahlkrimi AfD-Vize-Landeschef Torben Braga noch von Platz eins verdrängen, der während der Auszählung zunächst vorne lag. Becker kam am Ende auf 20,1 Prozent und Braga auf 19,4 Prozent.