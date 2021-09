Ergebnis-Übersicht Thüringen: AfD gewinnt vier Bundestags-Wahlkreise und wird stärkste Partei

Die Bundestagswahl-Stimmen in Thüringen sind ausgezählt. Die AfD holt knapp vor der SPD die meisten Stimmen und gewinnt vier der acht Wahlkreise. Drei Wahlkreise gehen an die SPD - und nur noch einer an die CDU.