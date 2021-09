Grünen-Politiker Cem Özdemir sieht das ähnlich: "Natürlich gibt es Trennendes – in der Steuerpolitik beispielsweise", sagte Özdemir am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Für die Grünen sei aber "klar", dass sich die Infrastruktur irgendwie finanzieren müsse. "Man kann nicht sagen: Wir wollen Infrastruktur, keine Steuern erhöhen, bei der Schuldenbremse nichts machen", sagte der Grünen-Politiker. Özdemir zeigte sich dennoch "überzeugt", dass sich in den Gesprächen zwischen den beiden Parteien Lösungen dafür finden werden.