Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Juli Klöckner zieht Konsequenzen aus der Schlappe bei der Bundestagswahl. Die Bundesagrarministerin gibt nach mehr als zehn Jahren den Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz ab. Klöckner teilte mit, sie werde bei der Vorstandswahl im November nicht mehr kandidieren. Sie wolle damit eine Erneuerung ihrer Partei anstoßen. Die Bundesagrarsministerin war in Rheinland-Pfalz bei der Bundestagswahl als CDU-Spitzenkandidatin angetreten. Sie unterlag in ihrem Wahlkreis Kreuznach einem SPD-Kandidaten, zieht aber über die Landesliste in den Bundestag ein.