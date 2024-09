Zwar sind die sächsischen Werke von den Kündigungen wohl nicht betroffen – sie gehören zu einem VW-Tochterunternehmen, für sie gelten andere Tarifverträge. Die Gewerkschaft IG Metall geht allerdings davon aus, dass auch in Sachsen die Tarifverträge gekündigt werden. Thomas Knabel von der IG Metall Zwickau sagte MDR AKTUELL, das habe der Konzern bereits angekündigt. Er gehe davon aus, dass das in den nächsten Tagen passieren werde.

Wirtschaftsminister Dulig forderte, es dürfe nicht zugelassen werden, dass von Asien der Markt aufgerollt werde: "Wir müssen mit unseren europäischen und deutschen Produkten am Markt sein." Es brauche "vernünftige Strategien der Automobilbauer". Dabei sei es nicht falsch gewesen, in Sachsen ausschließlich auf E-Mobilität zu setzen – im Gegenteil: "Sachsen ist Vorreiter bei bei der Elektromobilität. Bereits jetzt ist jedes vierte Elektrofahrzeug in Europa aus Sachsen." Das Verbrenner-Aus sei beschlossene Sache. Man werde für den Übergang weitere Antriebstechnologien benötigen – aber das Ziel werde sein, dass "wir im Individualverkehr, also bei den Personenkraftwagen vor allem auf die Elektromobilität setzen".

Parallel zur VW-Krise traf sich am Mittwoch in Dresden die ostdeutsche Automobilbranche zum Kongress. Die Werksleiter von VW in Zwickau, BMW in Leipzig und Opel Eisenach wollten über die Aussichten für die kommenden Jahre sprechen. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung waren gekommen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer drängte auf dem Kongress mit Blick auf die VW-Krise auf "vernünftige" Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie: "Wir sind natürlich in Sorge wegen Volkswagen", sagte der CDU-Politiker.