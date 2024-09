Bildrechte: IMAGO / Richard Wareham

Krise bei Volkswagen Mitteldeutsche Automobilzulieferer blicken besorgt in die Zukunft

11. September 2024

Die Werksleiter von VW in Zwickau, BMW in Leipzig und Opel in Eisenach treffen sich am Mittwoch zu einem Kongress in Dresden, um über die Aussichten für die kommenden Jahre zu sprechen. Die Automobilzulieferer in der Region blicken jedenfalls besorgt in die Zukunft. Zwar kann das Wachstum des Leipziger BMW-Werks die Kürzungen von VW Zwickau teilweise kompensieren, aber nur für Zulieferer, die für beide Marken Teile herstellen.