Abellio-Nachfolge Bahn-Tochter "Start" übernimmt Dieselnetz in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

22. April 2024, 16:03 Uhr

Ein Tochter-Unternehmen der Deutschen Bahn übernimmt ab Ende 2024 das Diesel-Schienennetz in Sachsen-Anhalt. Die "Regionalverkehre Start Deutschland GmbH" hat am Montag in Magdeburg einen Vertrag bis 2032 unterzeichnet. Aktuell wird das Dieselnetz noch vom privaten Bahnanbieter Abellio Rail Mitteldeutschland betrieben.