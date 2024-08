Bereits 2019 hatte die Bahn einen neuen Rekord aufgestellt, damals wurden 4.200 Auszubildende eingestellt. Diese Zahl sei seitdem jedes Jahr gesteigert worden, erklärte der Konzern. "Wir müssen einerseits sparen, werden aber zugleich weiterhin massiv in unseren Nachwuchs investieren", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Den Auszubildenden sicherte er eine Übernahmegarantie zu, wenn sie die Abschlussprüfungen erfolgreich absolvieren.

Die 6.000 neuen Lehrlinge seien aus 120.000 Bewerbern ausgewählt worden, erklärte die DB weiter. Auch die Bewerberzahlen lagen demnach 15 Prozent über dem Vorjahr und damit so hoch wie nie. Allein rund 900 angehende Lokführerinnen und Lokführer, knapp ebenso viele Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung (früher Fahrdienstleiter) und 750 auszubildende Elektronikerinnen und Elektroniker sollen ab 2. September ihre Arbeit bei dem Konzern aufnehmen.

Insgesamt bildet die DB damit derzeit rund 15.000 Menschen aus. Sie gehört zu den größten Ausbildern in Deutschland. Einstellen will der Konzern in diesem Jahr außerdem rund 25.000 weitere neue Beschäftigte.