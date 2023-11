Bauschutt-Recycling Kritik an der neuen Ersatzbaustoff-Verordnung

Die im Sommer in Kraft getretene Ersatzbaustoff-Verordnung soll die Recyclingquote erhöhen, ist nach Ansicht von Bodenexperte Frank Bär aber bisher noch nicht wirklich praxistauglich.

Bär berät Behörden und Unternehmen im Umgang mit Böden und Altlasten aus alten Gebäuden. Er bemängelt jetzt bei MDR AKTUELL einige Regelungen der neuen Verordnung.



Demnach müssen die Recycling-Betriebe den Bauschutt jetzt noch aufwändiger als bisher auch auf Schadstoffe prüfen lassen und in einem weiteren Schritt zu belegen, dass sie als Baustoff für bestimmte Zwecke geeignet sind. Das koste allerdings mehr Zeit und mehr Geld als bisher, was laut Bär gerade viele der kleineren Unternehmen in der Bau- und Recycling-Branche einfach nicht haben: