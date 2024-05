48 Milliarden für Ostdeutschland So viele EU-Fördergelder fließen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Hauptinhalt

02. Mai 2024, 17:28 Uhr

Die Europäische Union hat in Mitteldeutschland aktuell nicht den besten Ruf und Brüssel ist auch ein ganzes Stück entfernt. Viele fragen sich, was die Staatengemeinschaft für deutsche Regionen und Projekte wirklich tut. Eine Übersicht über die Zahlen der seit der Wiedervereinigung geflossenen EU-Fördergelder an Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt: Die EU unterstützt mitteldeutsche Projekte in großem Maß.