Wie unterschiedlich die Kosten mit Roaming sein können, zeigt das Beispiel eines Fahrers, das MDR AKTUELL vorliegt. An einer Säule der Leipziger Stadtwerke hat er sein Auto geladen und hat mit einer Karte des Bezahldienstes Plugsurfing bezahlt: Mehr als drei Stunden laden kosteten rund vier Euro. An einem anderen Tag tankte er für zwei Stunden wieder an der gleichen Säule, bezahlte aber mit einer Karte von BMW. Auf der Rechnung standen am Ende 16 Euro, obwohl die Ladezeit viel kürzer war als mit der Plugsurfing-Karte.

Auch die Stadtwerke Leipzig sehen die Verantwortung beim Kunden: "Wenn ich mich für einen bestimmten Tarif entscheide, dann bezahle ich den. Ich kann vorher mal schauen, was vielleicht noch günstiger ist. Bei uns auf der Webseite ist das relativ einfach erklärt: Was ist L-Strom Drive, was steckt dahinter und was kostet das. Und was bezahle ich, wenn ich woanders tanke", beschreibt Krutsch.