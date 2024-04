Der Geowissenschaftler Klaus Wallmann hält es theoretisch für möglich, künftig große Mengen an Kohlendioxid unter dem Meeresboden zu verpressen. Der Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel reagiert damit auf die jüngste Äußerung von Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store, sein Land könne den gesamten europäischen CO2-Ausstoß über Jahrzehnte speichern.

Wallmann hat im Interview mit MDR Aktuell erklärt, dass genügend Kapazitäten vorhanden wären, um fünf bis zehn Prozent der Emissionen dort ohne großes Risiko unterzubringen. Hauptproblem bei der sogenannten CCS-Technologie ("Abscheiden und Speichern") seien aber die Kosten. Kohlendioxid in den Industrieanlagen abzuscheiden und in flüssigem Zustand über Pipelines nach Norwegen zu transportieren, würde sich im Augenblick gar nicht lohnen. "Es wäre dann günstiger, es in der deutschen Nordsee zu speichern", sagt Wallbaum, der auch Leiter der Forschungsabteilung Marine Geosysteme am Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung (Geomar) ist.

Ende Februar hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagen, dass Abscheidung, Transport und Verpressung von CO2 unter der Erde ermöglicht werden soll. Es gebe industrielle Sektoren, für die durch andere Technologien Klimaneutralität schwer oder gar nicht zu erreichen sei, beispielsweise bei der Herstellung von Zement und Kalk sowie der Abfallverbrennung. Erlauben will er die unterirdische Speicherung auch in Deutschland, allerdings nur auf hoher See, nicht an Land. In seinem Entwurf zur Änderung des Kohlendioxid-Speichergesetzes hatte Habeck die Nutzung einer Speicherstätte in der Nordsee vorgesehen.