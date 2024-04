Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Habeck erklärte, man sehe Zeichen dafür, "dass sich die Wirtschaft langsam aus der Schwächephase herausbewegt". Strom und Gas kosteten heute an der Börse etwa so viel wie vor den Energiepreisschocks, sagte der Grünen-Politiker. "Die Preise sind schneller zurückgegangen als von vielen vorhergesagt." Habecks Ministerium teilte mit, es mehrten sich die Anzeichen, dass die deutsche Wirtschaft an einem "konjunkturellen Wendepunkt" stehe.