"Sono Motors" setzt bei seinem Fahrzeug auf Alltagstauglichkeit, wie Geschäftsführer Jona Christians sagt: "Der Sion ist gemacht für die tägliche Fahrt. Er hat die Besonderheit mit der Solarintegration, dass er sich täglich auflädt. Das heißt, in den Sommermonaten habe ich bis zu 245 Kilometer in der Woche durch die Sonne. Diese Strecke entspricht ungefähr dem, was ein durchschnittlicher Pendler in Deutschland fährt."

Das sind die Gründer von "Sono Motors": Laurin Hahn (links) zusammen mit Jonas Christians und Katja Tschakert. Bildrechte: Sono Motors GmbH

Der "Sion" steht für eine neue Ära von Solarfahrzeugen. Bildrechte: Sono Motors GmbH In die Verbundstoff-Karosserie sind die Solarpanele nahtlos und fast unsichtbar integriert. Sie laden die Fahrzeugbatterie bei Bedarf wieder auf. Möglich machen das neuartige, flexible Photovoltaikmodule. Das Produktionsverfahren ist eine Eigenentwicklung der Münchner Firma. Die Formbarkeit der Module entsteht durch ein spezielles chemisches Verbindungsverfahren. Man setzt auf Polymer, wie Entwickler Laurin Hahn erklärt: "Ein Spritzgussverfahren, wo wir die Solarzellen in ein Polymer einbetten und dadurch drei Eigenschaften erzielen: schnell produzierbar, sehr kostengünstig, und wiegt extrem wenig. Und zusätzlich kann sie noch in alle verschiedenen Formen integriert werden."

Insgesamt wurden 456 formbare Solarzellen nahtlos in die gesamte Karosserie eingearbeitet. Diese sorgen für eine hohe Sonnenenergie-Ausbeute, Solarpanel statt Lack also.

Das Auto ist nicht nur selbstladend, der "Sion" kann auch Strom abgeben. An das Elektrofahrzeug können ganz normale Geräte angeschlossen werden. Jona Christians erläutert, wie das geht: "Ich habe einen Schuko-Stecker vorne bei der Ladestation und ich kann jegliches Gerät dort anschließen und benutzen. Wir wollen damit auch den Pufferspeicher für das Netz sicherstellen. Das heißt, wenn viele "Sions" angeschlossen sind, kann man sich das vorstellen wie ein virtuelles Kraftwerk. Sie können Strom aufnehmen, wenn viel Strom verfügbar ist und Strom wieder abgeben, wenn gerade Strom gebraucht wird."

Der Anschluss zum Laden befindet sich Im Frontbereich des "Sion". Bildrechte: Sono Motors GmbH, München