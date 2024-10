CO2-Flottenziele SPD-Wirtschaftsminister fordern Lockerung der Abgasregeln

Nach aktuellen Vorgaben der EU soll das Flottenemissionsziel nächstes Jahr von 115g/km auf 98g/km sinken und auf dieser Stufe bis 2029 bleiben. Die Wirtschaftsminister wollen nun statt der abrupten Absenkung das flexible "Flat-Curve-Modell" mit einer stufenweisen Absenkung. So solle der Durchschnittswert der Emission in den kommenden fünf Jahren ebenfalls bei 98g/km liegen.

Die Autokonzerne müssten dieses Ziel so nicht zum 1. Januar 2025 erreichen und die Klimaziele würden dennoch eingehalten werden. "Das Model ist geeignet, die Antriebswende marktgerecht zu erreichen, ohne die Transformation in Frage zu stellen", heißt es in dem Papier.