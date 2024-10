Schaut man sich die Ergebnisse aus dem aktuellen Mobilitätsmonitor der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften an, könnte dieser Plan aufgehen: Dort gaben mehr als drei Viertel der Befragten an, dass sie sich kein E-Auto kaufen würden, weil es schlichtweg zu viel koste. Der weitaus häufigste Grund.

Die Entscheidung, den ID.3 billiger zu verkaufen, dürfte aber auch andere Gründe haben, vermutet Keim. Wenn die VW-Flotte zu viel CO2 verursacht, werden Strafzahlungen fällig. Die sogenannten Flottengrenzwerte der EU werden 2025 nochmal verschärft. "Je mehr Fahrzeuge Volkswagen im Konzern und als Marke im Bereich E absetzen kann, umso weniger müssen sie zahlen." Mit der aktuellen Flaute in Deutschland gehe die Höhe der Zahlungen wahrscheinlich schon in die Milliardenhöhe. "Und wie man so schön sagt: Every little helps. Man versucht dem entgegenzusteuern."