Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte unterdessen an, angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege unter anderem den Blick nach Brasilien richten zu wollen. Der SPD-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er wolle in Ländern um Pflegekräfte werben, "in denen es mehr junge und gut ausgebildete Menschen gibt, als der dortige Arbeitsmarkt aufnehmen kann". Im Rahmen dieser Strategie werde er im Juni mit Außenministerin Annalena Baerbock nach Brasilien reisen. Dort sei das Potenzial an Arbeitskräften in der Pflege besonders groß. Darüber hinaus gebe es Absprachen mit Indonesien und Mexiko. Heil betonte, man wolle aber keinem Land Arbeitskräfte wegnehmen, die es selber brauche.