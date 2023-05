Auch die beiden Geschäftsführerinnen machen mit bei der Vier-Tage-Woche. Daniela Dingfelder hat jetzt einen Wochentag, an dem sie private Dinge erledigen kann wie einkaufen oder einen Brief zur Post bringen. Das sei eine Erleichterung, sagt sie. Nach drei Tagen frei starte sie entspannter in die Woche. Aber auch sie musste ihre Arbeit neu organisieren: So hat sie Meetings gestrichen oder stark gekürzt, um Zeit zu sparen - oder trägt sich Zeit in den Kalender ein für konzeptionelle Arbeit, um möglichst effektiv voran zu kommen. Es klappt, sagt sie: "Out of the box - einfach mal rausgehen und ausprobieren, denn es kann funktionieren!"