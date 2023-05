Ob die Vier-Tage-Woche einen Fachkräftemangel verschärfen würde, ist umstritten. Ökonomen und Arbeitsmarktforscher verweisen auch auf mögliche positive Effekte. So könnte das Anwerben von Fachkräften einfacher werden oder könnten Arbeitnehmer aufgrund der allgemeinen Entlastung weniger oft krank sein. Dagegen gibt es aber auch Zweifel, ob die Umsetzung in jeder Berufsart überhaupt möglich ist. Fest steht, dass in den kommenden Jahren Zehntausende Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen. Ein großangelegter Versuch in Großbritannien zeigte, dass die Vier-Tage-Woche die Krankentage deutlich reduziert. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

CDU will steuerliche Anreize für Überstunden

Die CDU will statt der Vier-Tage-Woche lieber eine Vollbeschäftigung anstreben. Ziel müsse es sein, mehr Thüringer in Vollzeitarbeit zu bringen, heißt es in einem CDU-Papier zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Neben flexibleren Arbeitszeiten will die CDU "attraktivere Regeln zur steuerlichen Behandlung von Überstunden" schaffen.