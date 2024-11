Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Fachkräftemangel Personal fehlt vor allem im Gesundheitswesen

16. November 2024, 09:24 Uhr

Die Physiotherapie steht mit 11.600 offenen Stellen im Vergleich am schlechtesten dar. Dringend werden auch Fachkräfte in der Zahnmedizin und in der Gesundheits- und Altenpflege gesucht. Fehlt es an Personal etwa in der Altenpflege oder in Kitas, könne sich das auch negativ auf andere Branchen auswirken, so das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung.