In Sachsen-Anhalt finden viele Zahnärzte keine Nachfolgerinnen und Nachfolger, die ihre Praxis übernehmen – so auch Ralph Buchholz aus Burg.

Die Zahl der Praxen im Land sinkt immer weiter, auch weil junge Ärzte lieber angestellt arbeiten.

Zahnmedizinische Fachangestellte werden weiterhin überall gesucht.

Seit 40 Jahren ist Ralph Buchholz in Burg Zahnarzt. Er ist 67 Jahre alt und will vorerst auch nicht aufhören: "Auf jeden Fall bis zur 70, wenn es gesundheitlich geht." Er denkt eher an die 73. Und an die neun Angestellten, deren Jobs an der Praxis hängen. Buchholz sucht seit Jahren nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin für die Praxis – seit fünf Jahren intensiver, sagt er. Bislang ohne Erfolg.

Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Buchholz ist einer von 13 niedergelassenen Zahnärzten in Burg und einer von 32 im ganzen Landkreis. Drei weitere Zahnärztinnen und -ärzte arbeiten als Angestellte in den vorhandenen Praxen. Mehr als 23.300 Menschen wohnen nach Angaben der Stadt in Burg und den umliegenden Orten, darunter etwa Niegripp und Parchau. Auf einen Zahnarzt kommen in Burg also knapp 1.800 Patientinnen und Patienten.

Jerichower Land: Immer weniger Zahnarzt-Praxen

Ein gutes Zehntel davon müsste die Praxis in der Martin-Luther-Straße kennen: Ungefähr 2.500 Namen sind in der Patientenkartei erfasst. Einige von ihnen seit 70 Jahren. Buchholz sagt: "Ich habe heute noch Patienten, die Anfang der 50er-Jahre zu meinem Vater in die Praxis gekommen sind." Die müssten sich – so wie alle anderen – einen neuen Zahnarzt suchen, wenn die Praxis geschlossen wird.