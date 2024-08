Vor fünfeinhalb Jahren zieht Franziska einen Schlussstrich und zieht von Berlin nach Brandenburg. Ein Grund dafür: Eine ausreichend große und bezahlbare Wohnung zu finden, ist schier unmöglich, selbst am Stadtrand. Die Sozialarbeiterin bleibt zunächst im alten Job, pendelt täglich gute 40 Minuten zur Arbeit und am Abend wieder zurück. Aber auch das ist kräftezehrend. Mittlerweile arbeitet die 38-Jährige näher an ihrem Wohnort. In die Großstadt, sagt sie, ziehe es sie nicht zurück.

Den Schritt, den Franziska gegangen ist, können sich einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) zufolge einige Menschen in deutschen Metropolen vorstellen. Jede oder jeder Dritte habe bereits darüber nachgedacht, den Wohnort und Job zu wechseln, weil die Mieten zu hoch sind.

Für Arbeitgeber werde es in Ballungsräumen damit immer schwieriger, Fachkräfte zu finden und zu halten, so die Autoren der PwC-Studie "Wohnungsnot in deutschen Großstädten und die Folgen für den Arbeitsmarkt". Für die Studie wurden im Herbst vergangenen Jahres 4.200 Berufstätige in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren aus zwölf Großstädten im Auftrag von PwC online befragt, darunter aus Berlin, Hamburg, München und auch Leipzig.

Mitteldeutschland: Hohe Lebensqualität und verhältnismäßig günstige Mieten

Besonders prekär ist die Lage in Städten wie München, Frankfurt oder Berlin. Aber auch in Leipzig wird günstiger Wohnraum zunehmend knapper. Dennoch sei die Situation in Mitteldeutschland noch eine besondere, sagt Carl Erik Daum, Standortleiter bei PwC in Leipzig.