Bodenpersonal fehlt Tausende Flüge werden gestrichen

Es brauche mehr Personal, um das Stresslevel zu senken, sagt Wollenberg. Man könne das nicht wie einen Industriebetrieb fahren am Laufband. "Was leider auch wirklich ein trauriger Trend ist, im Moment, ist die Art und Weise wie Passagiere mit Personal umgehen", berichtet der Gewerkschafter. So habe es in den vergangenen Wochen "auch wirklich Gewaltausbrüche gegen Mitarbeiter" gegeben. Neben einer besseren Bezahlung fordern IGL und Verdi auch bessere Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz.