Auch steigende Sparzinsen dürften bald wieder möglich sein. Vor 20 Jahren, also 2002, gab es noch 4,1 Prozent Zinsen auf ein Tagesgeldkonto. Aktuell zahlt man bei 50.000 Euro über dem Freibetrag mitunter minus 0,5 Prozent, also Strafzinsen: In diesem Fall 250 Euro pro Jahr. Schon eine Zinserhöhung auf ein Prozent würden 500 Euro Zinsen im Jahr abwerfen. Würde der Wert wie vor 20 Jahren auf 4,1 Prozent steigen, so wären es sogar 2.050 Euro Zinsen pro Jahr. Aber daran ist aktuell nicht zu denken.