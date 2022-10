Strom- und Gassperren gehören verboten – das ist Meinung in der Linksfraktion im Bundestag. Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali: "Es geht ja nicht darum, dass jemand einfach aus Spaß – in Anführungszeichen – seine Rechnung nicht bezahlt, sondern dass jemand gerade aufgrund dieser extrem gestiegenen Preise Schwierigkeiten hat, seine Rechnungen bezahlen zu können und dass dieser Person nicht Strom oder Gas in der Wohnung abgeschaltet werden darf."