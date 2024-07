Besteht die Gefahr, dass es bald gar keine mehr gibt? Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, gibt Entwarnung: "Wir haben bislang aufgrund des Einsatzes der deutschen Regierung die komplette Abkopplung der russischen Finanzmärkte von dem Zahlungssystem Swift vermieden, weil wir wissen, dass es den einen oder anderen Zahlungsweg auch in Zukunft geben muss und sei es für humanitäre Zwecke." Dass alle Verbindungen gekappt würden sei unwahrscheinlich.

Teils agierten die Banken in Deutschland auch übervorsichtig und ließen Kanäle, die vielleicht noch offen wären, ungenutzt, bemängelt Schmid.

Einen Überblick darüber, was zurzeit geht und was nicht, gibt es auch in einem Artikel zum Thema auf Mutual, der laufend aktualisiert wird, auch mit Hinweisen und Tipps von anderen Betroffenen.