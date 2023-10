Umfrage der Handelskammer Jede siebte Gemeinde erhöhte Hebesatz für die Grundsteuer

28. Oktober 2023, 17:37 Uhr

Eine aktuelle Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hat ergeben, dass in Deutschland jede siebte Gemeinde in diesem Jahr den Hebesatz für die Grundsteuer erhöhte. Im Durchschnitt am höchsten seien die Sätze in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Thüringen erhöhte in 36 Gemeinden Steuern. In Sachsen-Anhalt bleiben der Umfrage zufolge die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer nahezu unverändert.