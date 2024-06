Bildrechte: picture alliance/Md Mehedi Hasan/ZUMA Wire/dpa

Welttag gegen Kinderarbeit UNICEF zu Kinderarbeit: Konsumentinnen können Druck auf Unternehmen ausüben

Hauptinhalt

12. Juni 2024, 03:30 Uhr

Zum Welttag gegen Kinderarbeit erklären UNICEF und die International Labour Organisation in Deutschland, dass das Ziel Kinderarbeit bis 2025 weltweit abzuschaffen, in aller Wahrscheinlichkeit nicht erreicht wird. Das EU-Lieferkettengesetz sei indes ein Schritt in die richtige Richtung, im Versuch Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Auch Konsumentinnen können dabei helfen.