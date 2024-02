Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Von Aschersleben bis zur nächsten Kaffeeplantage in Vietnam sind es rund 11.000 Kilometer und trotz des Klimawandels wird es wohl auch in Zukunft keinen Kaffeeanbau in Sachsen-Anhalt geben. Dennoch weiß Thomas Schatz sehr genau, woher die Rohware kommt, die er in Aschersleben röstet. "Es ist grundlegend unsere Philosophie, dass wir wissen wollen, was wir produzieren, wo es herkommt und dass wir das auch transparent an die Kunden weitergeben", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT.



Vor drei Jahren haben Thomas Schatz und Dominik Rider ihre Rösterei "Die Kaffeemänner" gegründet – eine Manufaktur mit kleinem Laden im Keller einer ehemaligen Seifenfabrik.